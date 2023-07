Paulo Vieira arranca risadas com perrengue em viagem para a Amazônia

Rio - O humorista Paulo Vieira divertiu seguidores com uma situação cômica que passou durante sua viagem para a Amazônia. Nesta quarta (19), o ator compartilhou em suas redes que passou por um perrengue: teve sua mala trocada com a de um árabe.



"Querido diário, um moço árabe pegou minha mala aqui em Macapá e agora eu tô com uma mala de túnicas pra usar 15 dias na Amazônia", contou o famoso em seu Twitter. O apresentador do 'Big Terapia' também mostrou um pouco do processo para conseguir a mala de volta e, apesar de ter comunicado pouco depois que conseguiu recuperar a bagagem, a postagem acabou viralizando e virou motivo de muitas risadas na web.

Internautas não perderam a chance de fazer graça com a situação do comediante: "Se tiver túnicas pink já pode assistir o filme da Barbie", brincou uma fã. "Macapá 40° graus, vai fazer sucesso com essas túnicas", comentou outra. "Calma que pode ficar pior, bem vindo!", desejou uma terceira. "Coisas que só acontecem com Paulo Vieira", afirmou mais uma.