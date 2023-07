Wanessa Camargo se declara para Dado Dolabella no aniversário do ator: 'Luz do amor'

Rio - Wanessa Camargo, de 40 anos, usou as redes sociais para homenagear Dado Dolabella, que completa 43 anos nesta quinta-feira. A cantora publicou uma foto do namorado no Instagram e aproveitou para deixar uma declaração apaixonada para o ator.

"Meu amor, hoje é um dia especial em que o universo celebra mais um ciclo na sua vida. Que Deus te abençoe e que a luz do amor e da felicidade esteja sempre contigo. Que este novo ciclo seja repleto de bênçãos e realizações em sua vida. Parabéns, feliz aniversário!", escreveu a artista, na legenda da publicação.

E até a mãe de Wanessa, Zilu Godoi, deixou um recado especial para o genro: "Dado, feliz aniversário e que Deus abençoe e realize todos os seus sonhos. Parabéns e curte bastante aí do lado da filhota", desejou a ex-mulher do cantor Zezé Di Camargo.

Na última terça-feira, Wanessa e Dado estiveram juntos na Chapada dos Veadeiros para a gravação do novo videoclipe da cantora e compositora. Os registros publicados nos Stories do instagram não confirmaram se o ator repetirá a participação em um clipe da namorada, como já aconteceu em "O Amor Não Deixa" e "Apaixonada por Você", sucessos da artista lançados em 2000, e "Fragmentos", divulgado em junho deste ano.