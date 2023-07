Nanda Costa posta bastidores de série com Paolla Oliveira para celebrar Dia do Amigo

Rio - Nanda Costa celebrou o Dia do Amigo, nesta quinta-feira, com uma postagem especial sobre sua relação com Paolla Oliveira. A atriz compartilhou uma sequência de fotos dos bastidores da série "Justiça 2", em que contracena com a colega de profissão, e falou sobre a aproximação que as duas tiveram durante as filmagens.

"Escolhi esse carrossel pra celebrar o dia do amigo! Paolla, além de linda e talentosa, é extremamente generosa, engraçada e alto astral. Nos conhecemos rapidamente há 20 anos, mas nunca tínhamos trabalhado juntas (nem ficado amigas). Mas depois de 'Justiça 2', cheguei a conclusão que poderíamos ter sido melhores amigas na quinta série. E, assim será! Feliz dia, Pá! Obrigada por tudo! Love Love Love", declarou a artista.

Paolla fez questão de retribuir o carinho e respondeu a postagem da amiga nos comentários: "Ah, garota…Sei nem o que dizer… Sou muito apaixonada por esse nosso trabalho maluco. Principalmente pORQUE ele me traz a possibilidade de cruzar os caminhos com a melhor amiga da 5ª série do nada. E admirar como se fosse desde 20 anos atrás!!", escreveu.

Sucesso no Globoplay em 2016, a série "Justiça" está prestes a retornar com uma nova temporada, retomando o mesmo formato do primeiro volume. Na trama ambientada no Distrito Federal, quatro pessoas tem suas histórias entrelaçadas a partir de questões com o sistema judiciário brasileiro. Leandra Leal é a única artista a reprisar seu papel dos primeiros episódios, se juntando a nomes como Murilo Benício, Alice Wegmann e Julia Lemmertz.

Confira: