Thiago Servo é o campeão de 'A Grande Conquista' com 35,60% dos votos

Rio - O cantor Thiago Servo, de 37 anos, se tornou o campeão do reality show "A Grande Conquista", da RecordTV, na noite desta quinta-feira. O sertanejo teve 35,60% dos votos e levou o prêmio de R$ 1 milhão para casa. Gabriel Roza ficou em segundo lugar com 24,86% dos votos, Natália Deodato ocupou a terceira posição com 21,59% e Gyselle Soares ficou em quarto lugar com apenas 17,95%.

Antes de participar de "A Grande Conquista", Thiago Servo já havia participado de "A Fazenda 8", em 2015, mas desistiu da competição com menos de um mês alegando estar com saudade dos palcos. A desconfiança do público com o participante fez com que ele não conseguisse se eleger entre as 10 celebridades para ir direto para a mansão na primeira fase de "A Grande Conquista". Com isso, ele primeiro teve que passar pela Vila com outros 69 participantes. No total, ele enfrentou oito zonas de risco, duas na vila e seis na mansão.

"Vocês enfrentaram tudo. Superaram os mais diversos obstáculos... A verdade é que vocês não mediram esforços para dar o melhor de vocês. O mais importante é que vocês encararam sem recuar. Somente hoje, um de vocês sai daqui campeão, mas vou falar do fundo do meu coração: vocês são gigantes. Vocês foram enormes porque conseguiram olhar para o inesperado sem medo e valeu a pena. Foi uma temporada de emoções, descobertas. Essa é a verdadeira grande conquista", disse a apresentadora Mariana Rios antes de anunciar o campeão.

"O que me fez chegar aqui com certeza foi a minha fé em Jesus Cristo e várias dessas pessoas que estão aqui hoje, que me ajudaram muito. Se não fosse a Érika pegar na minha mão no momento em que eu estava muito mal, o Erick, a Miriam, a Vitória, Janielle, Medrado, Daniel Toko... Se não fosse essas pessoas que seguraram na minha mão quando eu precisei, quando eu estava muito mal, com certeza eu não estaria aqui", disse o cantor.