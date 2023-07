Após traição, Pipa é a segunda participante a deixar o 'No Limite'

Rio - A gaúcha Pipa, de 52 anos, foi a segunda eliminada do "No Limite", da TV Globo, na noite desta quinta-feira. Ela fazia parte da equipe Jenipapo, que perdeu a prova de sobrevivência e foi parar no portal. Pipa já havia participado da primeira edição do "No Limite", há 23 anos, e era uma competidora querida pelo público.

Na eliminação, ela foi alvo de uma estratégia dos homens de seu grupo, que querem eliminar as mulheres. Eles contaram com a ajuda de Amanda para eliminar a gaúcha, o que causou polêmica nas redes sociais. Pipa levou cinco votos, contra três de Guilherme. "Tentei fazer aliança com as meninas, não consegui. Vi que eu ia virar alvo delas muito em breve. Aliás, eu acho que sou alvo de todo mundo, mas decidi por essa estratégia e por me defender", disse Amanda.

Pipa foi uma das finalistas da primeira edição do "No Limite" e ficou em segundo lugar na competição, que teve Elaine como campeã. Atualmente, Pipa trabalha como chef confeiteira. Sua eliminação deu o que falar no Twitter. "Que eliminação triste e precoce da Pipa. A partir de agora estou odiando a Amanda", disse uma pessoa. "Amanda, eu nunca vou te perdoar por ter feito isso com a Pipa", comentou outro internauta.