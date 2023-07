Maiara e Maraisa fazem homenagem a Marília Mendonça durante show, no Rio

Rio - As irmãs Maiara e Maraisa, de 35 anos, emocionaram os fãs ao homenagear a amiga, Marília Mendonça, que morreu com apenas 26 anos, no novo show da turnê "Identidade", realizado no Espaço Hall, na Barra da Tijuca. A cantora foi vítima de um acidente aéreo, em novembro de 2021, enquanto viajava de Goiás para Piedade da Caratinga, em Minas Gerais.

No espetáculo, as sertanejas cantaram sucessos gravados em parceria com a sertaneja e ainda levantaram uma camiseta, estampada com a foto das três. Juntas, as três artistas chegaram a gravar o álbum "Patroas 35%", lançado em outubro de 2021.