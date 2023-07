Maria Ribeiro surge de roupa listrada colorida e brinca: 'Suzy'

Rio - Maria Ribeiro, de 47 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar o "tbt" de um look colorido e aproveitou para brincar com os fãs. No Instagram, a atriz se autointitulou "Suzy", referindo-se à boneca Susi, ao ignorar a tendência Barbiecore, ou seja, a onda das roupas e acessórios em tons rosa.

"Suzy listrada", afirmou ela na legenda do post. Nos comentários, a artista ainda garantiu elogios dos seguidores. "Ah, essa Suzy está linda!", enalteceu uma admiradora. "Eu sempre preferi a Suzy", escreveu outra, brincalhona. "Que maravilhosa!", afirmou uma usuária. "Foto linda!", disse outra.