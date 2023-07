Xuxa afirma que detestava cantar nos primeiros discos da carreira

Rio - Xuxa Meneghel afirmou no segundo episódio do documentário que leva seu nome, que tinha alguns problemas para gravar as músicas dos discos de vinil do "Xou da Xuxa". Na série, ao lado dos compositores Paulo Massadas e Michael Sullivan, a Rainha dos Baixinhos falou sobre o processo de construção das faixas e revelou que detestava cantar.

"Não gostava, nunca gostei, nunca fui de cantar em banheiro, nunca fui de cantarolar. Não me lembro de ouvir músicas minhas, eu ouvia por obrigação, pra dizer assim 'tá ok, tá legal'", revelou.

Sullivan, afirmou que a loira era insegura com a própria voz, o que fazia com que tivesse dificuldades. "O problema maior era o medo que você sentia. Era 'isso é muita obrigação pra mim e eu não sou isso'", explicou.

Massadas deu detalhes de como eram realizadas as gravações com a apresentadora. "Ele ficava na mesa, eu colocava uma voz guia no tom dela. Quando ela botava o fone, ouvia a minha voz para sair em cima da voz. Eu segurava a mão dela pra dar o ritmo e eu fingia que estava cantando com ela", disse sendo rebatido por Xuxa: "E eu imitava que nem um papagaio", pontuou.