Famosos desabafam sobre morte de Tony bennett: 'Um grande homem'

Rio - Artistas e famosos usaram as redes sociais, nesta sexta-feira, para lamentar a perda de Tony Bennett , um dos maiores astros do jazz. A informação sobre a morte do cantor norte-americano foi confirmada por sua assessora, Sylvia Weiner. Bennett convivia com Alzheimer desde 2016 e morreu aos 96 anos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a equipe do artista publicou um pronunciamento. "Tony nos deixou hoje, mas ele estava cantando outro dia em seu piano... A última música que tocou foi 'Because of You', seu primeiro hit número 1. Tony, por sua causa temos suas canções em nossos corações para sempre", concluiu o post.

Veja o que os famosos disseram

Elton John, cantor: "Fiquei muito triste em saber da passagem de Tony. Sem dúvidas, o cantor, homem e artista mais elegante que você já viu. Ele é insubstituível. Eu o amava e o adorava. Condolências a Susan, Danny e à família".

Viola Davis, atriz: "Bem, sua jornada foi completa, senhor. Sua grandeza não foi medida apenas por seu talento, mas por sua influência. Gerações serão inspiradas pelo seu trabalho. Os anjos estão se regozijando, hoje, ao ganhar um magnífico membro no coro. Voe com os anjos..."

Juanes, cantor e compositor: "Minhas condolências a toda a família Bennett pelo falecimento do grande Tony. Tive a oportunidade de conhecer um ser de luz generoso e extremamente talentoso, que me ensinou muito em pouco tempo. Tenho as melhores lembranças do Sr. Tony Bennett, incluindo uma fita cassete com suas aulas de canto que ele me deu... Ficarão comigo para sempre".



Mi más sentido pésame a toda la familia Bennet por la partida del gran Tony. Tuve la oportunidad de conocer a un ser de luz, generoso y extremadamente talentoso, que me enseñó demasiado en corto tiempo. Los mejores recuerdos de Mr Tony Bennet, entre ellos un Casete con sus… — JUANES (@JUANES) July 21, 2023

Catherine Zeta-Jones, atriz: "Em celebração da vida do grande Tony Bennett. Obrigada! Descanse em paz".

Hillary Clinton, advogada e política: "Um verdadeiro talento, um verdadeiro cavalheiro e um verdadeiro amigo. Sentiremos sua falta, Tony, e obrigada por todas as lembranças".

Franco de Vita, cantor: "Estou muito impactado com a notícia da morte de Tony Bennett. Somente o conheci por um dia, mas parecia que o conhecia por toda a minha vida. Ele era uma dessas pessoas que não demoramos muito tempo para amá-las... É uma grande perda! Meus pêsames para a família e amigos. Perdemos um grande crooner e um grande ser humano. Que sorte a minha tê-lo conhecido!".





Maria Gadú, cantora: "Hoje se encantou Tony Bennett, a grande voz dos tempos, da elegância. Noventa e seis anos compartilhando sua estrada com muitas outras pessoas. Tive o privilégio de cantar em seu disco "Duets" e conhecer seu amoroso jeito de viver a vida. Generoso e grandioso!".



Ana Carolina, cantora: "Cantar com Tony Bennett [no álbum "Duets"], seguramente, foi um momento mágico da minha vida. Tony, obrigada por sua obra inigualável, sua generosidade e seu carinho. Agora, você deve estar fazendo um lindo dueto com Sinatra! E nós aqui seguimos com o pensamento em você!".