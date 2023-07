Sonia Abrão vai as lágrimas em exposição sobre Chorão

Rio - Sonia Abrão se emocionou ao visitar nesta sexta-feira (21) a exposição dedicada a memória de seu primo, o cantor Chorão, da Banda Charlie Brown Jr. A apresentadora esteve na Galeria do Rock, em São Paulo, onde foi montada a mostra, que ganhou o nome de "Chorão Eterno 10 anos", homenageando o artista que morreu em março de 2013, após uma overdose de cocaína.

O apresentador Otávio Mesquita também marcou presença no local, indo às lágrimas ao lado da amiga. Vestindo uma camiseta do grupo, além de posar com instrumentos, a jornalista confessou a Revista Quem, que teve uma experiência sobrenatural, envolvendo o familiar.

"Foi de arrepiar! Fazia pouco tempo que tinha morrido. Eu estava no meu quarto e tinha um boné dele, o Família 13, pendurado no alto da estante. De repente, o boné foi caindo, como se estivesse em câmera lenta... Foi uma eternidade para chegar ao chão! Não havia vento, janela aberta ou ar condicionado ligado. Entendi na hora que ele tinha passado por ali. Deu o sinal! Fiquei paralisada. Só quando voltei a respirar, é que fiz uma oração, agradeci a visita e coloquei o boné no lugar. Nunca vou esquecer aquele momento", contou.