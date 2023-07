Claudio Manoel relembra briga física nos bastidores do 'Casseta & Planeta'

Rio - Claudio Manoel, de 64 anos, revelou histórias inéditas sobre o período em que integrou o "Casseta & Planeta". Em participação no podcast "Achismos", de Mauricio Meirelles, o comediante abriu o jogo e entregou que os membros do grupo humorístico já chegaram a partir para brigas físicas nos bastidores.

"Uma vez estávamos ensaiando para um show no Canecão, no Rio de Janeiro, e vi o (Marcelo) Madureira no chão. O Hubert (Aranha) tinha acabado de dar uma porrada no Madureira porque falou que ele estava enchendo o saco. O Bussunda (1962-2006) estava assistindo a um jogo do Brasil na hora. O diretor pediu pra eu conversar com eles para não acontecer isso. Antes do show eu falei: 'o que aconteceu ficou para trás, não tem que ter climão'. E o Bussunda me interrompeu e disse: 'isso tudo porque o Brasil empatou com a Colômbia?' Ele nem tinha visto a porrada", relatou o ator.

Em outro momento, o humorista relembrou uma situação em que os comediantes foram vetados em uma piada que criaram relacionada ao atentado terrorista contra as Torres Gêmeas, em Nova York, nos Estados Unidos. "(No) 11 de setembro, mandamos para produção várias piadas. Mario Lucio Vaz (ex-diretor da TV Globo; 1933-2019) me ligou e perguntou se estávamos malucos de fazer piada com três mil mortos, porque a opinião pública iria contra a gente. E foi uma grande proteção, a gente iria se ferrar muito", avaliou Claudio.

Quase quarenta anos após a criação do "Casseta & Planeta", o veterano deu sua opinião sobre os limites para o humor e ainda citou o caso de Léo Lins, que teve um show com piadas ofendendo minorias retirado do Youtube por decisão da Justiça de São Paulo. "Tem humorista que faz piada pada desagradar o público. O Leo Lins é um pouco isso, o Madureira um pouco isso. A irritação dá um "que" de engraçado. O maior nicho do humor é esse. A galera que curte o humor sabendo que aquilo é humor. A galera em geral acha que tudo é ironia. O Leo procura saber: não pode fazer piada sobre o que? Pedofilia, escravidão? Então é isso que vou fazer", comentou Claudio Manoel.