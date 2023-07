Grazi Massafera arrasa look de oncinha grifado de R$ 12 mil: 'Realmente fera'

Rio - De viagem com a filha na Itália, Grazi Massafera deixou seus seguidores de queixo caído com cliques em um vestido de grife deslumbrante. Nesta sexta (21), a atriz impressionou a web ao postar uma série de fotos combinando a temática do look com o local que serviu de plano de fundo.

Com um vestido de cetim de oncinha da marca 'Dolce e Gabbana' avaliado em mais de R$ 12 mil, a artista arrancou suspiros sentada em um sofá da mesma estampa que sua roupa e rodeada de elementos inspirados nos pelos do animal. "Felinos. Dolce Dolce Dolce", escreveu a famosa na legenda da postagem.

Fãs se derreteram com a beleza da ex-BBB nos comentários da publicação: "Imagina você acordar todo dia, se olhar no espelho e ver que é a Grazi! Eita, mulher bonita! Misericórdia!", elogiou uma pessoa. "Oi, tigresa", brincou outra. "Simplesmente fera, né!", afirmou uma terceira. "Como pode tanta beleza para uma pessoa só?", indagou mais uma.