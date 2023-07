Preta Gil tranquiliza fãs após internação por conta de crise de ansiedade

Rio - Preta Gil usou os Stories para contar aos seguidores, nesta sexta-feira (21), que precisou ser internada após sofrer uma crise de ansiedade. Lutando contra um câncer de intestino, a cantora de 48 anos passou por atendimento médico e depois recebeu alta para voltar para a casa.

"Aos meus amores: sim, ontem tive um mal estar e por precaução fui ao hospital. Era uma crise de ansiedade severa, só quem já teve sabe do que estou falando. É muito desagradável", iniciou Preta.



A cantora foi medicada após conversar com um psiquiatra e liberada logo depois. "Inclusive, já estou no Maranhão para comemorar o aniversário de minha irmã Marina. Estou aqui vivendo, que é o melhor remédio. Um dia de cada vez", concluiu.

Na semana passada, a cantora avisou aos seguidores que se afastaria por tempo indeterminado das redes sociais. "Eu decidi que preciso me ausentar e mergulhar mais fundo na minha cura emocional e espiritual, pois sinto que essa dor está atrapalhando meu processo de cura do câncer. Tenho amigos fiéis que não me abandonaram, uma família que é meu alicerce, fãs lindos que me enchem de amor, a melhor equipe médica e mais um monte de gente que me ama e me apoia. Me sinto grata demais por isso."