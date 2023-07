Carolina Dieckmann visita cachoeira com macacão coladinho e fãs reagem: 'Linda'

Rio - Carolina Dieckmann, de 44 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para registrar sua visita a uma cachoeira de Lumiar, distrito de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. Em postagem no Instagram, a atriz mostrou o passeio que fez vestindo um macacão preto coladinho ao corpo, ostentando a boa forma, além de brincar com o nome de sua personagem na novela "Vai na Fé", da TV Globo.

"Lumiar em Lumiar. Juntando o fim com o início. Esse ciclo com tanto sentido, que merece uma festa toda feita disso", escreveu a artista, na legenda da publicação. Sucesso de audiência na faixa das sete, "Vai na Fé" está na reta final e o último capítulo está previsto para ir ao ar no dia 11 de agosto.

Nos comentários da postagem, fãs da atriz encheram a famosa de elogios: "Coisa mais linda", disse Letícia Salles, a Érika do folhetim de Rosane Svartman. "A atriz mais linda da televisão", disparou um seguidor. "Fico até sem palavras", declarou mais uma internauta.

Confira: