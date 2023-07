Roberto Carlos presta homenagem a Tony Bennett nas redes sociais: 'Ídolo'

"Tony Bennett, sem dúvida alguma, um dos maiores cantores que o mundo conhece. Tudo o que ele canta fica sempre mais bonito na sua voz e suas interpretações maravilhosas. Tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Meu ídolo. Que o nosso Deus de bondade o proteja e abençoe sempre. Amém, amém, amém", diz a legenda da publicação no perfil do Rei.

Tony Bennett e Roberto Carlos já colaboraram musicalmente em uma das faixas do álbum "Viva Duets", que o estadunidense lançou em 2012. Maria Gadú e Ana Carolina foram as outras vozes brasileiras escolhidas para participar do disco em que o crooner homenageou a música latina.



O histórico cantor norte-americano, Tony Bennett, faleceu nesta sexta-feira (21), aos 96 anos. A informação foi divulgada por sua assessora, Sylvia Weiner. A causa da morte, no entanto, ainda não foi confirmada. Apreciado por sua personalidade calorosa e constância, que o fizeram conquistar o público jovem nos anos 1990, ele foi diagnosticado em 2016 com a doença de Alzheimer.