Ex-BBB Laís Caldas rebate crítica de internauta por lipo: 'Veio atrás de biscoito'

Rio - Laís Caldas não deixou passar um comentário negativo que recebeu nas redes sociais após impressionar com o resultado da lipoaspiração de alta definição que realizou. Nesta quinta-feira, a ex-participante do "BBB 22" compartilhou uma foto com a família à beira do Rio Araguaia, em Goiás. Nos cliques, a dermatologista surge de biquíni, ostentando o corpo em forma após o procedimento estético.

Foi quando uma internauta decidiu alfinetar a ex-sister por sua aparência: "Tadinha. Teve que modificar, forçada demais. Em busca de aceitação das pessoas", escreveu a usuária do Instagram.

Ao se deparar com o comentário, a ex-sister não se intimidou e rebateu a crítica: "Não, 'querida', já sou muito aceita, até porque tu veio aqui atrás de biscoito e tá forçando a barra! E o mais importante é eu estar bem comigo mesma, e eu estou super bem, não preciso da sua aceitação, mesmo já tendo! Agora já pode ir se lascar! Beijos de luz! Ah, engole o que eu disse porque o block tá feito", declarou.