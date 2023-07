Príncipe George surge sorridente em foto oficial de aniversário; confira!

Rio - Filho do Príncipe William e Kate Middleton, o Príncipe George completa 10 anos neste sábado. Para celebrar a data, o perfil de fotos oficial da família real do Reino Unido compartilhou um clique pra lá de fofo do herdeiro.

No registro, o menino aparece sentado nos degraus de uma escada do Castelo de Windsor, na Inglaterra, e esbanja em sorriso encantador. Para a foto tirada por Millie Pilkington, George vestiu uma camisa xadrez, calça azul-petróleo e um par de sapatos marrom.

E é claro que a postagem rendeu inúmeros comentários de seguidores elogiando e parabenizando o príncipe, que o segundo na linha de sucessão do trono britânico, atrás apenas de seu pai, Príncipe William, que assume o reinado em caso de morte ou abdicação do Rei Charles III. "Uau, ele cresceu tão rápido, para onde foram esses 10 anos?", disse uma internauta. "Ele está lindo como o pai! Feliz aniversário, Príncipe George", declarou mais uma pessoa. "Um dia você será um ótimo rei", afirmou um terceiro.

William e Kate também são pais de Charlotte, de 8 anos, e Louis, de 5. As crianças são bisnetas da Rainha Elizabeth II, que morreu em setembro do ano passado, aos 96 anos. A monarca teve o reinado mais longo na história do Reino Unido, com 70 anos no trono.

Confira: