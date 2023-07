Assista ao trailer oficial da série baseada em 'One Piece'

Rio - A Netflix divulgou nesta sexta-feira, para comemorar o One Piece Day, o trailer oficial do tão esperado live-action baseado na série de mangá mais vendida da história no Japão. "One Piece", uma lendária aventura em alto mar, é estrelada por Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp e Taz Skylar como Sanji. A série estreia no dia 31 de agosto na plataforma de streaming.

Eiichiro Oda, o criador do fenômeno global, também escreveu uma carta para os fãs. "Quero avisar uma coisa: nós não fizemos concessões! Deu muito trabalho: o esforço dos atores, a construção de mundo, os figurinos, a apresentação da história de uma forma compatível com live action, a adaptação dos diálogos… foram muitas pessoas pensando juntas, e todo esse processo foi uma festa por si só. Os produtores e a equipe toda são especialistas nesse tipo de produção e, além de tudo, são grandes fãs de One Piece. Mas me apaixonei tanto pela equipe e pelo elenco que mal posso esperar para vê-los recebendo os aplausos que merecem do público no mundo todo", disse.