Ingrid Guimarães comandará reality show astrológico no Prime Video

Rio - Ingrid Guimarães vai apresentar, ao lado da astróloga Tati Lisbon, a Papisa, o reality show "Match nas Estrelas", do Prime Video. A atração terá 12 episódios e trata-se de um reality show que une relacionamentos e astrologia.

Em cada episódio, o público conhece um participante que representa um dos signos do zodíaco. Cada um sai em quatro encontros com pretendentes de diferentes signos, escolhidos por Ingrid, para conversar e entender se existe química entre as duas pessoas.

Em seguida, têm suas sinastrias - a análise da compatibilidade dos mapas astrais - feitas por Papisa. Durante a análise, os participantes não sabem quem são os pretendentes por trás das previsões astrais. No momento decisivo, com a ajuda de Ingrid Guimarães, eles precisam optar por ouvir ou não os astros e escolher com quem ficarão ao final do programa.