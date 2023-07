Juju Salimeni faz desabafo após sofrer intolerância religiosa: 'É crime'

Rio - Juju Salimeni, de 36 anos, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre os ataques que recebe na internet por intolerância religiosa. Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital afirmou ter perdido cerca de 200 mil seguidores desde que revelou ser devota ao Candomblé, religião de matriz africana.

"Na verdade, me livrei. Não faço questão de ter pessoas intolerantes me seguindo. Se um dia, essas pessoas quiserem realmente pesquisar, debater para entender...", comentou a musa fitness. "A demonização de figuras foi construída na chegada do colonizador português à África. Tantos séculos se passaram, mas há ainda pessoas com esses conceitos", desabafou ela.

Na sequência, a ex-panicat ainda aproveitou para enfatizar que não se deixará intimidar pelas ofensas virtuais: "(Vou) procurar explicar também sobre a religião para desmistificar aqueles pensamentos ignorantes. Recebi muito apoio, mas também muitos ataques", afirmou. "Eram tantos que fica difícil mensurar. Mas estou atenta e vou denunciar novos ataques. Intolerância religiosa é crime", destacou Juju.

A influenciadora também relembrou uma situação em que foi desrespeitada por personalidades da mídia: "Em um caso específico, fiquei até doente porque fui muito ofendida. Infelizmente, não existia essa lei de proteção e nada aconteceu. Espero que essas pessoas tenham se arrependido", declarou.