Jamie Foxx posta vídeo para agradecer apoio após internação grave: 'Estou voltando'

Rio - O ator Jamie Foxx, de 55 anos, publicou um vídeo no Instagram em que fala pela primeira vez sobre o período que passou internado recentemente. Neste sábado, o astro de Hollywood agradeceu o apoio que recebeu dos fãs e de sua família, mas não revelou o que teria causado a complicação médica que levou o artista a deixar as gravações de um filme para ser hospitalizado, em Atlanta, nos Estados Unidos.

"Passei por algo que pensei que nunca passaria", começou Jamie, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu sei que muitas pessoas estavam esperando ou querendo ouvir uma atualização, mas para ser honesto com vocês, eu não queria que vocês me vissem como aquele homem", declarou ele.

Em seguida, o ator explicou o motivo do sigilo que sua família adotou em relação às informações que eram divulgadas sobre seu estado de saúde: "Quero que vocês me vejam rindo, me divertindo, festejando, contando uma piada, fazendo um filme ou um programa de televisão. Eu não queria que vocês me vissem com tubos saindo de mim e tentando descobrir se eu iria sobreviver", desabafou.

Sem revelar a doença que teve, Jamie afirmou estar no "caminho da recuperação" e aproveitou para enaltecer a ajuda que recebeu da filha, Corinne Fox, e da irmã. "Por causa delas, Deus, e muitos médicos excelentes, consigo fazer este vídeo para vocês", afirmou.

"Eu não consigo dizer a vocês como é bom ter a família participando dessa forma. Vocês sabem que eles mantiveram tudo guardado, eles não deixaram nada escapar, eles me protegeram, e é isso que eu espero que todos possam ter em momentos como estes. Mas estou voltando e posso trabalhar", garantiu o ator, que ainda desmentiu os boatos de que estaria paralisado. No entanto, Foxx citou a gravidade do estado em que esteve recentemente: "Eu fui ao inferno e voltei", completou.

Jamie Foxx foi internado em abril deste ano, após sofrer uma complicação médica. Um mês depois, a filha do ator, Corinne Fox, usou as redes sociais para revelar a alta do pai e desmentir que estaria "se preparando para o pior". "Triste ver como a mídia corre solta. Meu pai está fora do hospital há semanas, se recuperando (...) Obrigada por todas as orações e apoio!", declarou a atriz.

Segundo a revista "Variety", Jamie Foxx estava em Atlanta, nos Estados Unidos, quando foi internado, sendo substituído por dublês nas filmagens de "Back in action", em que atua com Cameron Diaz e Glenn Close. O ator é conhecido por trabalhos em longas premiados como "Colateral", "Dreamgirls: Em busca de um sonho", "Django livre", entre outros. Ele ganhou o Oscar em 2005 por sua atuação em "Ray". Ele também fez o vilão Electro no filme "O espetacular Homem-Aranha 2: A ameaça de Electro".