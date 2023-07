Isis Valverde responde se pensa em voltar a fazer novelas: 'Outra versão'

Rio - Isis Valverde, de 36 anos, conversou com os seguidores, nesta sexta-feira, sobre seus próximos passos após encerrar o contrato fixo com a TV Globo. Em interação através de caixinha de perguntas, a atriz foi questionada sobre a possibilidade de voltar a atuar em novelas, e entregou que pretende focar em outros formatos no momento.

"Vou deixar vocês aproveitarem a outra versão de Isis, em séries e filmes", declarou a artista, que está longe das telinhas desde que participou de "Amor de Mãe" (2019).

A atriz aproveitou para contar que estrelou um filme previsto para chegar aos cinemas em setembro deste ano e fez suspense sobre os demais projetos que tem pela frente. "Alguns são só para o ano que vem, então não vou falar ainda. Mas neste ano tem a estreia do filme que acabei em dezembro do ano passado, 'Ângela'. E também vou gravar duas séries", disse.

Em outro vídeo, Isis também relembrou as duas personagens mais marcantes de sua carreira na teledramaturgia: "Me diverti muito fazendo a Suellen de 'Avenida Brasil' e dei muita risada fazendo a Rakelli (de 'Beleza Pura'), muita mesmo, de não conseguir fazer a cena", recordou a atriz.

Isis Valverde anunciou o encerramento de seu contrato fixo com a TV Globo em agosto do ano passado. Na ocasião, a atriz publicou uma carta aberta em seu Instagram comentando a saída da emissora após 17 anos e garantiu que deixou as portas abertas para futuros projetos. "Esse texto não é um adeus e sim um 'até breve', as portas sempre estarão abertas para novas histórias. Esse foi apenas um capítulo da nossa jornada. Que venham os próximos! Gratidão!", escreveu.