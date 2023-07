Christian Figueiredo aparece chorando e relata assalto à mão armada: 'Vou te encher de bala'

O youtuber Christian Figueiredo, de 29 anos, relatou no Instagram, nesta sexta-feira (21), que sofreu um assalto à mão armada. O influencer não conseguiu conter as lágrimas ao falar sobre o ocorrido.

"Acreditar que tudo tem um sentido nos dá força para continuar avançando, superando obstáculos e crescendo! a partir de hoje estou vendo a vida de uma maneira diferente, gratidão", escreveu ele na legenda do vídeo.

O youtuber conta que pensou antes de publicar o vídeo, mas que precisava desabafar. "Pensei umas 10 vezes antes de gravar esse vídeo, mas eu precisava desabafar. Ontem foi o dia da minha vida que eu mais me senti impotente. Que vi de perto que a vida é frágil, ela é um sopro. Ontem eu achei que eu ia morrer. Ontem eu achei que eu não ia estar mais aqui com vocês. Eu estava descendo do carro com meu segurança, nunca tive uma arma apontada pra minha cabeça. Nunca ouvi uma frase 'vou te encher de bala'. Foi isso que ouvi três vezes", relatou ele.

"Eu só conseguia pensar nos meus filhos. A primeira coisa que me veio na cabeça foi eles. E se ele fizesse isso, eu ia morrer e foi aí q derrubei minhas coisas no chão. E ele ficou muito nervoso. Eu esperando um milagre acontecer e vi minha vida passando pela minha frente. Visualizei o nascimento dos meus filhos, a Zoo, minha mãe, meu pai", completou o influencer.

Christian e a cantora Zoo estão juntos desde 2018, e o casal têm dois filhos.