Atriz Sheron Menezzes aparece chorando após último dia de gravação de Vai Na Fé

O ator Caio Manhente, Rafa em "Vai na Fé", compartilhou no Instagram, nesta sexta-feira (21), um registro que mostra a emoção de Sheron Menezzes no último dia de gravação da novela. É possível ver intérprete de Sol abraçando a equipe da obra de Rosane Svartman.



"Assim se encerra um capítulo lindo na história da televisão brasileira e na minha própria história também. Eu sou só saudade e alegria", compartilhou Caio ao falar sobre esse encerramento.



No vídeo, é possível ver toda a equipe gritando e celebrando o fim desse trabalho tão aclamado pelo público.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Manhente (@caiomanhente)