Apresentadora da Record revela amiga que 'roubou' seu marido: 'Se explodam'

A apresentadora Debora Ribeiro, da afiliada da Record no Norte de Minas Gerais, compartilhou no Instagram, nesta sexta-feira (21), que o marido a traiu com sua melhor amiga. Em vídeo, ela expôs o caso de infidelidade, após fãs questionarem o status de seu relacionamento.

"Boa noite meu povo. Muita gente querendo saber se eu separei, se eu não separei, eu separei. Meu marido quis separar de mim desde outubro do ano passado. Eu estou separada. Por quê? Porque ele estava apaixonado por outra mulher. Quem é ela? Cláudia Alves, aquela vag* que vende semijoias, tá?", começou ela.

Debora explicou que foi enganada por muito tempo pelos dois porque supostamente o casal se encontrava antes do fim do casamento: "Hoje eu tive a certeza que eles realmente estavam juntos. E assim, eu passei por muitas coisas, minha separação não foi fácil, meu meu marido quis o divórcio rápido pra assumir essa vag*, né? Né, Cláudia Alves? É você mesma. E aí ele está com ela, tá? Pra terminar o caso, ela era uma pessoa minha amiga, amiguinha, de dentro da minha casa", confessou a apresentadora.

Para finalizar, Debora Ribeiro desejou o pior aos dois. "Não que eu tenha menor amor por ele. Eu espero que vocês doem, se explodam juntos. Você vai ser a desgraça dele, e ele vai ser a sua desgraça. Parabéns pra vocês dois. Fiquem sabendo quem é essa pessoa", completou.