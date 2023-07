João Guilherme anima fãs ao postar foto com Bruna Marquezine após boatos de namoro

Rio - João Guilherme, de 21 anos, agitou a web com uma postagem feita no Instagram, neste sábado. O ator compartilhou uma sequência de fotos dos bastidores da série "Amor da Minha Vida", que gravou para o Star Plus. No entanto, o que chamou a atenção foi um dos cliques, em que surge sem camisa ao lado de Bruna Marquezine, de 27, na frente de um espelho.

Recentemente, surgiram boatos de que João e Bruna estariam vivendo um romance. Os rumores ganharam ainda mais força após os dois curtirem juntos uma festa junina organizada pela atriz. Na ocasião, os registros da noite foram parar nas redes sociais e a irmã do ator, Jéssica Beatriz, comentou: "Aê, irmão! Palavra tem poder. Amei esse casal".

Na legenda da postagem deste sábado, o filho de Leonardo falou sobre o final das filmagens da série romântica em que contracena com Bruna: "Eu que falo pra lá é pra cá que queria me apaixonar… Realmente encontrei o 'Amor Da Minha Vida'. Projeto lindo finalizado essa semana!", escreveu João Guilherme. A produção ainda traz no elenco nomes como Sérgio Malheiros, Sophia Abrahão, Ana Hikari e Fernanda Paes Leme.

A foto ao lado de Bruna foi suficiente para animar os fãs que especulam um possível affair entre os dois: "E eu jurando que ele tava se assumindo com a Bruna (risos)", escreveu uma seguidora. "Ai, que casal", disparou outra internauta. "Lindo demais o casal", comentou mais uma pessoa.

Confira: