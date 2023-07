Nicole Bahls abre o jogo sobre parceria com Marlene Mattos: 'Tem instinto protetor'

Rio - Nicole Bahls, de 37 anos, abriu o jogo sobre a parceira com Marlene Mattos, de 73, sua empresária desde 2018. Em meio às polêmicas relacionadas ao período em que a diretora trabalhou com Xuxa Meneghel, a modelo afirmou ter uma relação "de muito carinho, respeito e aprendizado" com a produtora.

"Nos falamos quase todos os dias, ela continua sendo um dos alicerces da minha carreira. Me dá muitos conselhos bons e coerentes. Amo muito. Existe uma Nicole antes de Marlene e outra depois. Estou muito mais madura, segura e em paz", declarou a ex-A Fazenda ao site 'gshow'.

A influenciadora ainda relembrou como conheceu Marlene : "Tive o privilégio de ser dirigida por ela em um programa chamado 'Corpo em Forma' para um canal fechado na TV, logo depois que saí do 'Pânico na TV'. Marlene é um gênio, uma mulher sábia que tem muita visão de carreira, amiga, amorosa e divertida. Agradeço a Deus por ter a colocado na minha vida. Tem instinto protetor com o artista", elogiou.

Nicole disse não ter assistido "Xuxa - O Documentário", mas revelou que torce por uma reconciliação entre a cantora e sua ex-empresária: "Não dá pra julgar o sentimento delas, só elas sabem tudo que viveram. São duas mulheres lindas, admiráveis e muito especiais", opinou a modelo.

Xuxa acusa Marlene Mattos de ter tido comportamentos abusivos no 19 anos em que trabalharam juntas, até encerrarem a parceria profissional em 2002.