De férias, Mel Maia embarca em primeira viagem internacional sozinha

Rio - Com o fim das gravações de "Vai na Fé", Mel Maia já iniciou as férias, neste sábado, embarcando em sua primeira viagem internacional sem os pais. Nos Stories do Instagram, a atriz de 19 anos revelou que o destino escolhido é Paris, na França, e prometeu registrar todos os momentos nas redes sociais.

"Estou indo pra Paris hoje. Quero que vocês me acompanhem porque vai ter muito entretenimento. É a primeira vez que eu viajo pra fora do Brasil sozinha com as minhas amigas", contou a artista.

Na manhã deste domingo, Mel mostrou o desembarque na capital francesa e já se deparou com o primeiro perrengue ao lado das duas amigas que a acompanham na viagem. "Acabamos de chegar, vamos passar agora pela imigração. A gente não sabe falar um 'a' em francês. Não sei o que será de mim! Dizem que francês não gosta de falar em inglês, mas eles vão ter que me aturar!", declarou.