Mãe de Marília Mendonça se pronuncia após web detonar encontro de neto com sósia da cantora

Rio - Dona Ruth Dias, mãe da cantora Marília Mendonça, se manifestou após internautas criticarem um encontro que aconteceu entre uma sósia da artista e o filho da sertaneja, de 3 anos. Neste domingo, a influenciadora digital esclareceu a situação em postagem nos Stories do Instagram.

A polêmica teve início quando Ruth Dias participou, no último sábado, de um evento esportivo em Goiânia que fez homenagem à Marília Mendonça, no dia em que a intérprete de "Supera" completaria 28 anos. A mãe da cantora esteve acompanhada pelo filho, João Gustavo, e o namorado, Deyvid Fabrício, além do neto, que é fruto do relacionamento de Marília com o cantor Murilo Huff.

Em registros que circularam nas redes sociais, a influenciadora surge ao lado de Juliana Cavalheiro, cantora que ficou popular na internet por sua semelhança com a Rainha da Sofrência, principalmente pela cor e corte do cabelo. Internautas apontaram que o filho de Marília demonstrou certa confusão e desconforto ao lado da artista, e criticaram a atitude da avó: "Simplesmente não é possível que alguém tenha achado que isso seria uma boa ideia", detonou uma fã. "O que fizeram com o filho da Marília Mendonça foi de uma violência grande. O menino completamente desconfortável vendo a sósia da mãe", declarou outro internauta.

Após a repercussão negativa das imagens, dona Ruth usou os Stories, neste domingo, para explicar que a filha estava morena quando morreu, no dia 5 de novembro de 2021, vítima de um grave acidente aéreo, em Minas Gerais. "Gente sem noção. Essa é a última imagem que meu neto tem da mãe", escreveu.