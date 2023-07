Joelma passa mal em show e cancela agenda de shows: 'Preciso cuidar da minha saúde'

Rio - Joelma, de 49 anos, anunciou, neste domingo, a suspensão de sua agenda de shows por tempo indeterminado. De acordo com nota publicada no Instagram, o escritório Jshows, que administra a carreira da cantora, informou que a artista teve uma recaída e precisará interromper a turnê "Isso é Calypso" para seguir em tratamento médico.

"Meus babys, cantar para vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%", declarou a cantora, no comunicado.

Neste sábado, Joelma esteve em Santa Maria das Barreiras, no Pará, para uma apresentação, quando passou mal "por conta de uma recaída". "Por orientação médica, (Joelma) seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado. Agradecemos o carinho e contamos com a compreensão", finaliza a nota.

A cantora se apresentaria em Palmeiras dos Tocantins, no Tocantins, neste domingo, além de ter outros quatro shows marcados até o final de julho em cidades do Norte e do Nordeste.

No último dia 10, Joelma já havia cancelado shows que faria após ser diagnosticada com gripe . Dias antes, a cantora suspendeu de última hora uma apresentação na cidade de Bragança, no Pará. Com febre e dificuldades respiratórias, Joelma precisou ser atendida por profissionais do SAMU e recebeu orientações de permanecer em repouso.

Confira: