Compositor Jorge Aragão recebe alta hospitalar

O cantor e compositor Jorge Aragão, de 74 anos, recebeu alta hospitalar neste domingo (23). O artista estava internado para tratar complicações de um câncer no sistema linfático.

Segundo nota divulgada pela assessoria de Aragão ao O DIA, "o artista já se encontra em casa, sentindo-se bem e recebendo o apoio e carinho de sua família". O cantor estava internado desde a última segunda-feira (17).

A equipe médica do compositor afirmou que ele está recebendo bem ao tratamento contra o câncer. Nas últimas semanas, Jorge Aragão havia sido diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, um tipo de tumor que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada.

A assessoria do cantor aproveitou para agradecer o carinho que têm recebido. "Agradecemos o carinho e respeito da imprensa, assim como todo público em geral! Breve traremos novas informações, que serão dadas sempre via sua assessoria de imprensa", disseram.