Tati Machado demonstra surpresa ao se deparar com o número de novos seguidores

A apresentadora Tati Machado compartilhou no Instagram, neste domingo (23), que se surpreendeu com o número de novos seguidores que tem ganhado na rede social. No vídeo, seu namorado ainda promete dançar para que quantidade aumente ainda mais.

Tati tem viralizado nas redes sociais nos últimos dias por causa de suas dancinhas no programa. No último viral a apresentadora ensinou a coreografia de "Vai Novinha An An An", música do DJ Dyamante e Mano Walter. A global ainda apareceu dançando com João Guilherme, um dos convidados.

"Bruno, estou quase com 800 mil seguidores!", disse ela ao namorado. "Tem que bater um milhão", completa Bruno. "Meu celular sabe quando trava o número? Estava em 630 mil, do nada virou 670 mil. Aí do nada virou 700. Ontem fui dormir, tinha 730 mil e fui atualizar agora e tá 783 mil", disse ela, impressionada com o aumento.

O companheiro da apresentadora ainda chegou a fazer promessas para que o número de seguidores suba ainda mais. "Se bater um milhão, até eu vou dançar", prometeu Bruno no vídeo compartilhado.

Na tarde deste domingo (23), Tati já estava com 852 mil seguidores no Instagram.