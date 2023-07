Viih Tube conta por quê da decisão de se mudar de casa

A influenciadora e ex-BBB Viih Tube revelou no Instagram, neste sábado (22), o porque de ela e Eliezer decidiram sair do apartamento em que moravam com a filha. A influencer estava respondendo uma caixinha de perguntas enviadas pelos fãs.

Um seguidor havia questionado se o apartamento em que a família morava era próprio, e Viih explicou que sim, mas que fazia parte de outro momento de sua vida. "Sim, eu comprei também. Mas é de um outro momento da minha vida", confessou ela.

"Escolhi sozinha, eu não era casada e agora tenho minha família. Decidimos vender e construir nosso cantinho juntos. Mesmo que o Eli more aqui, quem fez tudo fui eu quando era sozinha. E hoje tenho minha família, acho importante que o Eli também escolha o lar dos seus filhos e não só eu", concluiu a ex-reality.

Viih Tube tem compartilhado sua experiência com a maternidade diariamente em suas redes sociais, e recebe muitos elogios por ser considerada "real".