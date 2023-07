Depois de 20 dias internado, Arlindo Cruz recebe alta hospitalar

O cantor Arlindo Cruz, de 64 anos, recebeu alta do hospital, neste domingo (23), após ficar internado por 20 dias para um tratamento de pneumonia. Ele estava internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio.

No Instagram, sua filha, Flora Cruz, compartilhou uma foto dizendo que o pai está de volta em casa. "O amor da minha vida voltou pra casa", escreveu ela.

Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017. Desde então, o artista já passou por 17 cirurgias, e ficou com algumas sequelas. Sua família já compartilhou que o cantor costuma ser internado frequentemente para seus tratamentos. Atualmente o artista recebe cuidados médicos em casa.

O cantor estava internado desde o dia 2 de julho.