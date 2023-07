Apresentadora Ana Hickmann comenta sobre ataques ao marido: 'Não precisava'

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou no Instagram, neste domingo (23), um desabafo sobre os ataques que seu marido, Alexandre Correa, tem recebido. Afrontas começaram após o surgimento de vídeos em que ele supostamente estaria sendo grosseiro e agressivo com ela.

"Uma plataforma com um belo número de alcance e seguidores pegou trechinhos de um vídeo que foi publicado no meu canal no 'YouTube', de uma brincadeira, de uma trolagem, que meu marido age de uma forma que não é o Alexandre que eu conheço. No vídeo, a gente explica. A plataforma pegou um trechinho em que ele está me trolando, sendo grosseiro e agressivo comigo", começou a explicar Ana.

A apresentadora ainda fez questão de dizer que não aceitaria atitudes do tipo. "Vamos combinar, não sou mulher de ficar com ninguém que é grosseiro e agressivo comigo. Nós estamos casados há 25 anos, juntos há 26, estamos viajando de férias em família e nos deparamos com um negócio desse. A conclusão que eu chego é que as pessoas realmente querem causar o mal para as outras", confessou ela.

"Pra que inventar uma coisa dessas?! Distorcer, pegar um trecho e dissimular uma situação só pra gerar visualização, eu acho de péssimo gosto, desnecessário! E um crime, de verdade! Incitar o ódio contra meu marido e estragar nossa viagem. Pra quê? De verdade, não precisava", terminou Ana.

Hickmann e Alexandre estão viajando pela região Sul do país.