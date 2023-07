Maíra Cardi comenta críticas após expor mensagens recebidas pelo noivo

A influenciadora Maíra Cardi rebateu, neste domingo (23), as críticas que recebeu de internautas após expor mensagens que uma mulher estava mandando no Instagram de Thiago Nigro, seu noivo. O casal resolveu trocar entre si as senhas das redes sociais para ver se estava tudo "certo".

"Quem está criticando, me responda: você gostaria de ver o namorado/noivo/marido recebendo fotos e vídeos íntimos não solicitado de uma mulher? Porque eu não gosto! Também não gosto quando um homem me manda esse tipo de conteúdo, porque é invasivo e constrangedor! Se fosse um homem, com certeza iríamos para delegacia denunciá-lo, né?", escreveu Maíra.

A influencer ainda diz que não acredita estar errada em expor as mensagens. "Errada sou eu ou a pessoa que tá mandando esses conteúdos? Então antes de mandar qualquer coisa pra alguém, seja a pessoa comprometida ou não, melhor saber se ela te deu permissão pra isso, se ela quer ou não, pois da mesma maneira que nós mulheres nos sentimos invadidas, eles também podem se sentir assim", disse ela.

Maíra Cardi ainda terminou dizendo que foi o próprio Thiago, conhecido nas redes sociais como Primo Rico, que a mostrou a conversa. "Compartilhar as senhas foi uma decisão nossa, mas não fui eu que achei o direct dela, foi ele, que me mostrou porque não gostou", escreveu.