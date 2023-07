João Augusto Liberato recebe troféu no 'Programa Silvio Santos'

Rio - João Augusto Liberato, de 21 anos, filho do apresentador Gugu Liberato, participou do "Programa Silvio Santos", comandado por Patrícia Abravanel, no SBT, neste domingo. O rapaz foi até lá receber um troféu do Especial de 60 anos da atração em homenagem ao trabalho realizado por Gugu na emissora. Gugu Liberato morreu em novembro de 2019, após sofrer uma queda em casa, nos Estados Unidos.

Patrícia anunciou João Augusto dizendo que receberia no palco um convidado especial e que o rosto dele lembrava o de uma pessoa muito querida. A apresentadora também fez uma brincadeira para a plateia adivinhar a quem ela estava se referindo.

"Eu venho no SBT desde que eu era pequenininho, depois mudei para os Estados Unidos e fiquei alguns anos fora, mas voltar para cá, conhecer essa televisão agora adulto é muito nostálgico. Estou muito feliz de estar aqui mesmo", disse João Augusto Liberato.

Ao ser questionado se gostaria de trabalhar na televisão, João Augusto disse que sim. "Sempre tive um interesse por televisão, por comunicação em geral. Eu adoro essa alegria que tem nos palcos, na TV". O rapaz também disse que vai concluir os estudos nos Estados Unidos em maio do ano que vem.

Patrícia, então, ignorou a disputa pela herança de Gugu Liberato e mandou um beijo para as irmãs de João Augusto, Marina e Sophia. "O Programa Silvio Santos comemorou recentemente 60 anos e teu pai faz parte de tudo isso. Imagino que teu pai tinha gratidão pelo meu pai, o Silvio, e nós aqui e o meu pai temos muita gratidão por tudo que o seu pai fez e representa para a história da televisão brasileira. Gugu foi um grande colega do meu pai, ele fez a diferença aqui", disse.

O assistente de palco Liminha se emocionou e também falou sobre Gugu Liberato. "Comecei com o Gugu. O Gugu, quando o João era pequenininho, ele pedia que eu levasse ele na plateia para ele se soltar, brincar. Ele já tinha essa vontade de se tornar um grande apresentador, como seu pai foi", afirmou.

Briga pela herança

Gugu morreu no dia 22 de novembro de 2019. Ele estava no sótão de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, quando sofreu uma queda de cerca de quatro metros de altura e caiu no andar de baixo após o piso ceder. A tragédia causou uma divisão na família e Marina e João Augusto chegaram até a parar de seguir nas redes sociais. Sofia ficou neutra e continuou seguindo os dois irmãos.

A briga entre João e Marina ganhou força depois que as gêmeas fizeram um vídeo reclamando da tia, Aparecida Liberato, irmã e inventariante de Gugu. É ela quem controla o dinheiro que as adolescentes recebem. Elas disseram que ganham um valor baixo comparado ao irmão e à avó, Dona Maria do Céu. Aparecida Liberato também não teria autorizado um aumento na mesada que as gêmeas recebem. Na época, elas ganhavam 500 dólares, cerca de R$ 2,6 mil. As adolescentes queria receber 2,5 mil dólares; o equivalente a cerca de R$ 12,9 mil na cotação atual.

Além disso, João Augusto e as gêmeas estiveram em lados diferentes na divisão dos bens de Gugu. O apresentador deixou uma fortuna estimada em R$ 1 bilhão. Em seu testamento, ele estipulou que 75% dos bens ficassem para os filhos - 25% para cada um - e que os outros 25% fossem divididos entre os cinco sobrinhos - 5% para cada um. Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, foi deixada de fora do testamento. As meninas defendem a mãe. João Augusto ficou ao lado da tia, inventariante do patrimônio do apresentador.

Em 2021, Marina usou as redes sociais para negar que ela e a irmã estavam brigadas com o irmão. "Mentira. A gente não está brigado e falei com ele hoje". No entanto, no mesmo mês, João fez aniversário e as duas não participaram da comemoração.