Mãe de Paulo Gustavo surpreende ao beijar atores da Globo

Rio - O quadro "Varanda da Déa", apresentado pela mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia, movimentou a última edição do "Domingão com Huck", neste domingo (23). Parte do elenco fixo da atração comandada por Luciano Huck na Globo, ela surpreendeu o público ao aparecer dando selinhos em grandes nomes da casa, enquanto passava pelos corredores da emissora.

Cauã Reymond e Maicon Rodrigues receberam um beijo da humorista, enquanto os três estavam em um dos carrinhos, usados para a locomoção nos estúdios do antigo Projac. “Rolou um beijo a três!”, brincou Cauã. “Eles são uns amores! A gente vê na internet coisa pior, eu dei um beijo de selinho e você está reclamando!”, disse Déa no estúdio com Luciano Huck.

O apresentador ainda fez questão de comentar que o galã teria passado a mão nos cabelos de Déa, contrariando o seu próprio gosto “Cauã é sem vergonha! Botou a mão no meu cabelo, depois eu beijei o outro. Ele é lindinho, vamos combinar, é mais bonito que o Cauã até!”, pontuou.