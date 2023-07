Ludmillah Anjos aparece pela primeira vez após acidente de carro

Rio - A atriz Ludmillah Anjos, da série "Encantado's", segue internada no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, após sofrer um grave acidente de carro, no último dia 17. A artista apareceu nos Stories, do Instagram, pela primeira vez após se acidentar e agradeceu o apoio dos fãs. Nas imagens, Ludmilla posou com a mãe, Lícia Anjos, e com a namorada, a a produtora Lais Fernanda Ferreira.

O boletim médico mais recente da atriz informou que ela vem tendo uma boa recuperação. "Boa noite, pessoal. Passando aqui para dizer que a Lud segue em Brasília no Hospital Santa Lúcia, em observação e apresentando boa recuperação. Agradecemos mais uma vez por todo carinho e pedimos para que continuem emanando boas energias para nossa rainha", disse a equipe de Ludmillah.

No acidente, Ludmillah fraturou as costelas. Ela também teve sangramento na cabeça e no fígado. A atriz estava acompanhada por mais quatro pessoas, que assim como ela também ficaram presas nas ferragens do veículo.