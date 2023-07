Leny Andrade morre aos 80 anos no Rio

Rio - Morreu na manhã desta segunda-feira (24) aos 80 anos, a diva do jazz-brasileiro, Leny Andrade. A cantora estava internada desde a última semana no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, onde apresentou complicações de saúde.

Vivendo desde 2018 no Retiro dos Artistas, em Pechincha, na Zona Oeste do Rio, Leny chegou a ser internada no início de junho com pneumonia grave, precisando ficar entubada.

De acordo com informações repassadas pela assessoria de imprensa do local, ela voltou para a casa de acolhimento, recebendo suporte com home care e se recuperando. A mudança no estado de saúde se deu na última semana, quando precisou voltar ao hospital, já em estado grave.

As informações sobre a causa da morte, horário do velório e sepultamento, ainda não foram divulgadas.