Britney Spears exclui perfil em rede social

Rio - Depois de lançar a canção "Mind Your Business" em parceria com Will.i.am, na última sexta-feira (21), Britney Spears desativou sua conta no Instagram, como forma de se resguardar, evitando a exposição na mídia, o que segundo ela tem sido uma verdadeira perseguição.

Na música recentemente disponibilizada ao público, a loira e o rapper falam sobre o assunto, com questionamentos do astro sobre seu afastamento nos últimos anos. Na letra, Britney repete por diversas vezes as frases "Onde ela está?" e "O que ela está fazendo?".

Em um dos versões, a artista fala que está cansada de ser abordada por fotógrafos, além de pessoas interessadas em saber da sua vida. "Paparazzis me fotografaram, eu sou a economia. Estou de saco cheio de todos esses fuxiqueiros. Todos estão olhando para mim como se eu fosse a notícia de última hora", revela na letra.

Nos últimos meses, a cantora se envolveu em uma polêmica ao afirmar ter sido agredida pelo segurança do atleta Victor Wembanyama, em uma tentativa de foto. Recentemente, o ícone do pop nos anos 2000 anunciou sua biografia, com previsão de lançamento para outubro deste ano, intitulada "A mulher em mim".