Zé Felipe e Virginia fazem tatuagem em homenagem à família

Rio - Virginia e Zé Felipe mostraram nesta segunda-feira (24) uma tatuagem que fizeram juntos, em homenagem à família, com as duas filhas e o casal, em destaque. O desenho também ilustra o avião particular dado pela mulher ao artista, como presente durante o seu aniversário de 25 anos.

"Nossa família amo muito!", escreveu a empresária ao compartilhar o registro ao lado do marido, com os dois em destaque.

Em abril, a influenciadora exibiu uma outra tatuagem que fez, homenageando a sua caçula. "E, agora, tenho sua mãozinha tatuada em mim, minha pequena Flor! Tão linda, tão risonha, tão gordinha! Te amo mais que tudo no mundo!", destacou na ocasião.