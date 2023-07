Ex de Simaria afirma que pensão de R$ 34 mil é abusiva

Rio - Após a separação conturbada e as diferenças envolvendo o relacionamento com Simaria Mendes, da dupla com Simone, o ex-marido da cantora, Vicente Escrig afirmou que não tem condições para arcar com a pensão de R$ 34 mil, determinada pela Justiça. Os dois têm dois filhos, de dez e sete anos, do qual o empresário discorda do valor exigido para administrar a vida das crianças.

"Nunca vou deixar de passar grana para os meus filhos, mas você conhece alguma criança que consuma R$ 34 mil por mês? Vou para a cadeia, mas não vai ser de forma anônima", afirmou.

Vicente ainda declarou ter "ficado quebrado" e diz que sente muito a falta dos filhos, tendo que seguir uma nova determinação da Justiça, para ter contato a cada quinze dias. Morando na Europa e tentando administrar as finanças através do marketing digital, ele afirma estar enfrentando dificuldades.

"Vai chegar uma hora que a gente vai se reencontrar, refazer nossas brincadeiras. Sinto muita saudade de vocês", comentou, emocionado.

Escrig ainda afirmou que vai lançar uma nova versão do livro "Até que a mentira nos separe", em que deu detalhes sobre o fim do casamento. Desta vez, o empresário promete falar sobre as questões financeiras dos dois, que vivam sob comunhão parcial de bens, quando tudo que é adquirido após o matrimônio, se torna igualmente dos dois.

"Nesse segundo livro, eu não vou ter problema nenhum em contar cada detalhe dos profissionais que intervêm também, que têm sua parte da responsabilidade. Porque, beleza, tudo bem que tinha uma pessoa com X poder econômico e outra com menos poder econômico, mas não justifica que possa acabar dessa forma com a tranquilidade e com a vida da pessoa, e mais ainda com o relacionamento familiar com os filhos", pontuou.