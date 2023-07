Confira o novo teaser de 'As Aventuras de José e Durval'

Rio - A série "As Aventuras de José & Durval" ganhou um novo teaser na tarde desta segunda-feira. Na produção, Rodrigo e Felipe Simas têm a missão de interpretar, respectivamente, Chitãozinho/José e Xororó/Durval. No período em que a série relembra a infância da dupla, os estreantes Pedro Tirolli e Pedro Lucas dão vida aos protagonistas. A série estreia no dia 18 de agosto, no Globoplay.

Com produção da O2 Filmes e do Globoplay em parceria com a TV Globo, a série também conta com Andréia Horta, Marco Ricca, Màrjorie Gêrardi, Larissa Ferrara, Augusto Madeira, Thiago Brianti, entre outros.

"As Aventuras de José & Durval" tem produção de Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck, direção geral de Hugo Prata e direção de episódios de Hugo Prata e Kitty Bertazzi. Os roteiros são de Duda de Almeida, Dan Rossetto e Rafael Lessa, que assina como roteirista-chefe.