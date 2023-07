Influencer que expôs affair com Neymar se defende de ataques: 'Não me ofendem'

Rio - A influenciadora digital Fernanda Campos, de 26 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para comentar os ataques que recebe na internet desde que expôs um affair que teve com Neymar. Em postagem no Instagram, a empresária se defendeu das críticas e descartou a responsabilidade pela traição do jogador de futebol, que espera uma filha com Bruna Biancardi.

"Mais de um mês e algumas pessoas ainda insistem em tentar me ofender com esse tipo de comentários e mensagens. Só uma coisa pra dizer: Não fui eu que chamei ninguém até a minha casa, nem muito menos eu que estava em uma relação, e, pra finalizar, os comentários não me ofendem", declarou Fernanda, em carta escrita na legenda da publicação.

Por outro lado, a influencer destacou: "Vejo milhares de mulheres me mandando mensagens dizendo que passaram pela mesma situação. Ou a minha, ou a da esposa traída que muitas vezes precisam aceitar caladas… Agradeço muito pelas mensagens de carinho e sororidade", disse ela. "Então se alguns querem continuar me vendo como vilã da história: Prazer!", completou.

Nos comentários, a publicação de Fernanda dividiu opiniões entre internautas que enviaram mais recados de apoio e aqueles que detonaram o posicionamento da famosa. "A mulher sempre será criticada por tudo", afirmou uma pessoa. "Você estava solteira e ele não!", escreveu outra seguidora. "Acho que ele sabia muito bem o que estava fazendo e ainda com a mulher grávida", comentou uma terceira.

Enquanto isso, teve quem criticasse a declaração: "Você foi errada de ter ficado com ele sabendo que estava comprometido, você não se deu o valor e não pensou em como a esposa dele iria reagir, só pensou em si mesma!", opinou usuária da rede social. "Você agiu de má fé! Não concordo com os ataques, mas aqui se faz, aqui se paga", disparou outra pessoa.

