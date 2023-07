Paola Carosella se manifesta após boatos sobre dívida de R$ 2 milhões

Rio - Paola Carosella usou seu perfil no Twitter para desmentir uma reportagem que afirmava que a ex-jurada do "Masterchef" estaria enfrentando uma crise financeira. No último domingo (23), a apresentadora negou o fechamento de seu restaurante e a existência de uma dívida de R$ 2 milhões.

"Alô, @tvhistoria, conta aí: qual restaurante eu fechei? Quando é mesmo que eu fui à falência? E onde que eu tive ou tenho uma dívida de 2 milhões?", questionou. Em seguida, Paola Carosella compartilhou um comentário irônico sobre a notícia.

"Só se for dívida histórica com 2 milhões de seguidores sedentos por uma oportunidade de comer no seu restaurante! (Eu incluso)", escreveu a internauta.