Léo Santana repreende fã por fazer gestos obscenos durante show: 'Sou casado'

Rio - O cantor Léo Santana parou um show para repreender uma fã que fez gestos obscenos durante uma dinâmica de um show em Barcarena, no Pará, que aconteceu no último domingo (23). A mulher tinha sido convidada a subir no palco para participar do desafio de cantar a música 'Posturado e Calmo', mas foi expulsa por ter desrespeitado o artista.

No vídeo gravado por alguém da plateia, a fã já começa com gracinhas antes de se apresentar: "Ei, eu canto no teu microfone porque eu não sei cantar outra coisa", disse para o cantor. Léo até levou a situação na brincadeira a princípio, mas se irritou quando a mulher se aproveitou da proximidade com o artista e usou seu microfone para fingir que estava fazendo sexo oral no famoso. "Parou, parou. Aí já é falta de respeito, eu sou casado. Respeita minha esposa", pediu o dono do hit 'Zona de Perigo'.

Com a repercussão do clipe, internautas parabenizaram o cantor pela atitude e ficaram impressionados com sua postura. "Homem casado tem que se comportar assim mesmo, certíssimo!", afirmou uma pessoa. "Até se ele tivesse solteiro seria desrespeitoso. Um momento do show que é pra ser divertido e ela transformou nisso", criticou outra. "QUE HOMEM! O posicionamento que qualquer homem casado deveria ter", elogiou uma terceira. "Foi super educado e colocou ela no lugar. Parabéns Léo!", comentou mais uma.