Karin Hils desabafa sobre racismo após ser confundida em evento: 'Nada sutil'

Rio - Karin Hils usou as redes sociais, neste domingo, para compartilhar um desabafo com os seguidores. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a cantora revelou sua chateação com as situações em que foi confundida com outras artistas negras, após mais um episódio acontecer ao prestigiar a estreia de um musical em São Paulo.

"Eu não tenho problema algum. Quem topa comigo em evento sabe. Eu sou super de boa assim. Chamo pra falar, na maioria das vezes eu falo sem distinção de canal de comunicação, porque hoje em dia todo mundo virou tudo, né?", começou a ex-integrante do grupo Rouge. "Mas eu fico chocada com isso. Cara, eu nunca sou eu. As pessoas vem falar comigo porque olham minha imagem e dizem que me conhecem de algum lugar, mas estão sempre errando meu nome. Ninguém é obrigado a saber quem eu sou, mas pelo menos se informa, bicho", disparou.

Em seguida, a famosa deu detalhes de um momento desconfortável que viveu e relacionou com o racismo estrutural: "As pessoas não enxergam que isso não deixa de ter um lugar racista assim, saca? As pessoas realmente acham que preta é tudo igual. É a terceira vez essa semana que as pessoas me abordam pra poder me entrevistar e falar 'Vanessa?'. Aí as minhas amigas falam que eu sou sarrista, então já vou levando 'Jackson?' Aí eu falo: 'Olha, eu não sou a Vanessa'", relatou.

Karin ainda contou outra situação em que foi confundida com Aline Wirley, que também fez parte do Rouge. "Eu não movi uma sobrancelha, deixei continuar a entrevista. E a parada não é nada sutil, saca? É que ninguém se manca mesmo. Às vezes, é no intuito de agradar... 'Você fez Elza (Soares), não fez? Aquele musical...' Porque vê um monte de preta junta, então você estava lá no meio", ironizou a cantora.