Pabllo Vittar revela ter abandonado rede social para evitar ataques: 'Lugar odioso'

Rio - Pabllo Vittar voltou a comentar os ataques que recebe na internet e revelou que está há dois meses sem acessar o Twitter. Nesta segunda-feira, a cantora participou do programa "De Frente com Blogueirinha", transmitido ao vivo no YouTube, e entregou os efeitos negativos que teve em sua vida ao abandonar a rede social.

"É um lugar super odioso. Nem tenho o aplicativo no meu celular mais. Faz 2 meses já. Minha autoestima está lá em cima, no topo do Cristo Redentor, não tenho mais nenhuma disforia, não passo mais raiva", declarou a drag queen de 29 anos. "O Twitter é um lugar que precisa de políticas que regulamentem, exclua a conta. Pra que você perder o seu tempo mandando mensagem de ódio para alguém?", questionou.

Recentemente, Pabllo foi entrevista por Pedro Bial e abriu o jogo sobre o preconceito que enfrenta, mesmo depois de colecionar conquistas em sua carreira artística. "Sempre sofri esse tipo de 'hate' (ódio, em inglês), desde o início da minha carreira, e de pessoas preconceituosas mesmo, que não aceitam o sucesso de um menino gay do Nordeste. Mesmo fazendo grandes coisas como Coachella e Lollapalooza, isso ainda afeta a gente", desabafou a artista, no "Conversa com Bial", da TV Globo.