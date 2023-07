Ex-BBB Paula Freitas agrada com resultado de procedimentos cirúrgicos: 'Gata'

Rio - Após compartilhar nas redes que tinha realizado seu sonho de fazer cirurgia plástica , a ex-sister Paula Freitas finalmente postou os resultados do procedimento com uma série de cliques de biquíni. Neste domingo (23), a famosa surpreendeu com a transformação e recebeu elogios pelo seu corpo escultural.

Em cada foto do registro, a ex-BBB aparece usando um biquíni fininho de modelos diferentes, que vão do azul estampado até o laranja e o amarelo neon, mas o que todos os escolhidos para o post têm em comum é o fato de acentuaram as novas curvas e valorizaram a silhueta da biomédica. "Todo dia é dia da marquinha perfeita", escreveu a influenciadora na legenda da postagem.

Fãs ficaram impressionados com a mudança e admiraram a nova fase da ex-participante de reality: "TÁ BELÍSSIMA", elogiou uma internauta. "Chocada! Que mudança. Gata demais", comentou outra. "É aquilo que você sempre disse, a gente tem que se olhar e se sentir uma baita de uma gostosa. Tá linda", pontuou uma terceira. "Você é linda de todo jeito", afirmou mais uma.